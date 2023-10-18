Apple готовит складной iPad

Если верить последней информации инсайдеров, компания Apple, возможно, собирается выпустить складной iPad. Здесь стоит отметить, что компания работает над созданием складного смартфона достаточно долго и, вероятнее всего, если планшет будет достаточно надёжным решением, то компания и над смартфоном тоже будет трудиться. Сейчас же инсайдеры уверяют, что складной iPad находится в стадии интенсивной разработки — Apple, сотрудничая с неизвестными поставщиками, планирует небольшую партию готовых устройств в концу 2024 года. При оптимистическом сценарии, если всё пойдёт по плану, запуск складного iPad может состояться уже к концу 2024 года или в начале 2025 года. Предыдущие сливы информации сообщали о том, что технологический гигант работает над этим продуктом уже четыре года, и в процессе было внесено несколько изменений в дизайн в попытке улучшить складной iPad, дабы конструкция была более надёжной.

Более того, одной из причин, по которой компания считает целесообразным запустить именно складной iPad, а не складной iPhone, заключается в том, что в данном сегменте электроники совершенно нет конкуренции и крупная компания смогла бы сразу занять весь сегмент. При этом одной из самых больших проблем, с которыми Apple, по сообщениям инсайдеров, нужно справиться, является шарнир. Всё же если компания не сможет реализовать достаточно надёжную конструкцию, то говорить о серийном производстве смартфона говорить будет проблематично.