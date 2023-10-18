Apple готовит складной iPad

Если верить последней информации инсайдеров, компания Apple, возможно, собирается выпустить складной iPad. Здесь стоит отметить, что компания работает над созданием складного смартфона достаточно долго и, вероятнее всего, если планшет будет достаточно надёжным решением, то компания и над смартфоном тоже будет трудиться. Сейчас же инсайдеры уверяют, что складной iPad находится в стадии интенсивной разработки — Apple, сотрудничая с неизвестными поставщиками, планирует небольшую партию готовых устройств в концу 2024 года. При оптимистическом сценарии, если всё пойдёт по плану, запуск складного iPad может состояться уже к концу 2024 года или в начале 2025 года. Предыдущие сливы информации сообщали о том, что технологический гигант работает над этим продуктом уже четыре года, и в процессе было внесено несколько изменений в дизайн в попытке улучшить складной iPad, дабы конструкция была более надёжной.

Более того, одной из причин, по которой компания считает целесообразным запустить именно складной iPad, а не складной iPhone, заключается в том, что в данном сегменте электроники совершенно нет конкуренции и крупная компания смогла бы сразу занять весь сегмент. При этом одной из самых больших проблем, с которыми Apple, по сообщениям инсайдеров, нужно справиться, является шарнир. Всё же если компания не сможет реализовать достаточно надёжную конструкцию, то говорить о серийном производстве смартфона говорить будет проблематично.
Планшет OnePlus Pad Go представят в начале октября…
Уже зарекомендовавший себя правдивыми утечками инсайдер Аблишек Ядов поделился подробностями о планшете O…
Samsung нечаянно слила характеристики Galaxy Tab S9 FE…
Сегодня инсайдеры официально заявили, что Samsung собирается выпустить планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy…
Планшет Lenovo Legion Y700 2023 появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт китайским продажам планшета Legion Y700 2023, который стоит 330, 360 и 390 дол…
Планшет Oukitel RT7 Titan получил батарею на 32000 мАч…
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Oukitel RT7 Titan, которая появится в…
Планшет TCL TAB 10L Gen 2 оценен всего в 110 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью TAB 10L Gen 2, которая будет стоить в Европе всего 1…
Microsoft представила планшет Surface Go 4…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Microsoft представила Surface Go 4 — новейший гаджет в ф…
Дизайн Vivo Pad Air подтвержден производителем …
Компания Vivo опубликовала официальные изображения планшета Vivo Pad Air, точная дата выхода которого пок…
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 готов к выходу …
Компания Huawei объявила, что официальная презентация флагманского планшета Huawei MatePad Pro 13.2 состо…
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor