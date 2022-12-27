Apple готовит складной планшет на замену iPad Mini

Преимуществ на самом деле у данного решения предостаточно, потому что пользователь получает в свои руки гаджет размером меньше смартфона — его можно класть в карман или носить в сумке. Но при необходимости пользователь просто достаёт устройство, раскрывает его и получает планшетный компьютер во всей красе — с большой диагональю, возможностью с комфортом смотреть фильмы или сериалы, звонить по видео, делать заметки и так далее. Безусловно, вопрос стоимости остаётся открытым, потому что пользователь явно не сможет купить планшет за адекватные деньги — всё же это флагманское устройство Apple, да ещё и достаточно необычное. Но в любом случае для производителя это отличная возможность попробовать нечто новое и получить возможность развиваться в направлении складных гаджетов.