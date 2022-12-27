Apple готовит складной планшет на замену iPad Mini

На протяжении весьма длительного времени в сети ходят слухи о том, что компания Apple планирует выпустить своё первое складное устройство, но на самом деле пока что ничего помимо слухов мы ещё не слышали. Вероятно, причина в том, что создать складной смартфон на самом деле достаточно сложная задача, плюс производителю нужно оптимизировать операционную систему под этот сегмент электроники. Но сегодня инсайдеры поделились другой достаточно интересной новостью — они заявили, что компания на самом деле готова выпускать в продажу складной гаджет, но не смартфон, а планшет, который должен будет иметь габариты iPad mini. В результате получится чуть более компактный формат планшета с той же диагональю в случае раскрытия.

Преимуществ на самом деле у данного решения предостаточно, потому что пользователь получает в свои руки гаджет размером меньше смартфона — его можно класть в карман или носить в сумке. Но при необходимости пользователь просто достаёт устройство, раскрывает его и получает планшетный компьютер во всей красе — с большой диагональю, возможностью с комфортом смотреть фильмы или сериалы, звонить по видео, делать заметки и так далее. Безусловно, вопрос стоимости остаётся открытым, потому что пользователь явно не сможет купить планшет за адекватные деньги — всё же это флагманское устройство Apple, да ещё и достаточно необычное. Но в любом случае для производителя это отличная возможность попробовать нечто новое и получить возможность развиваться в направлении складных гаджетов.
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