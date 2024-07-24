Apple готовит складной смартфон для релиза в 2026 году

Согласно последней информации от информационного издания DigiTimes, первый складной iPhone от компании Apple, вероятно, будет представлен в 2026 году. И, если эта информация верна, он получит дизайн, похожий на линейку смартфонов Galaxy Z Flip, то есть это будет раскладушка в классическом варианте исполнения. При этом на данный момент компания Apple сталкивается с проблемами, связанными с механизмом шарнира, так как производитель хочет, чтобы на экране было как можно меньше складок или чтобы они были незаметными, но пока что это реализовать просто невозможно. И дело здесь не только в том, что компания Apple не может реализовать такого рода шарнир, но и в том, что она не производит дисплеи для складных смартфонов самостоятельно, а лишь заказывает их у Samsung.

Соответственно, пока компания Samsung не произвела дисплей, который при складывании не образует складку по центру дисплея, выполнить требования компании Apple к складным смартфонам просто невозможно. Да, можно сделать какой-то хитрый шарнир и пользоваться его преимуществами, но на деле это практически ничего не даст, потому что дисплей будет складываться пополам и там в любом случае будет складка. Но, с другой стороны, хорошо, что компания работает в этом направлении и, возможно, спустя какое-то время пользователи действительно получат доступ к складному гаджету от данного производителя. Хотя, конечно, страшно представить какая у него будет стоимость в конечном итоге, учитывая, что это Apple.