Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона

В верхней части крышки блок камеры, островок занимает всю ширину корпуса, подобный дизайн в этом году будет встречаться все чаще с учетом прошедшей презентации Apple, хотя данная модель вышла до нее. Аккуратно и практично.
В основании разъем USB-C, спаренный аудиоразъем. Оснащен смартфон двойным динамиком с поддержкой технологии DTS Sound.
Слева выдвижной лоток. На нем два отдельных места под установку nanoSIM и одно для карты памяти формата microSD. Есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой.
Справа кнопка включения и раздельные регуляторы громкости. Кнопки плоские, хорошо определяются слепым методом. Сканер отпечатка интегрирован в кнопку включения. Срабатывает точно.
Лицевая сторона защищена стеклом, боковые его части немного закруглены. Камера в компактном островке по центру. В целом Tecno Spark 40 выглядит как еще недавно смартфоны высокого ценового сегмента, при этом его корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64.
В комплекте также идет хорошего качества чехол, плотно прилегающий к корпусу. Выводные решетки динамика и разъема не перекрывает.
С лицевой стороны оставляет бортик по периметру, который будет дополнительно предотвращать появление царапин на экране. Также с завода на поверхность экрана нанесена защитная транспортировочная пленка.
8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт под хранение данных. Есть технология расширения памяти вдвое с задействованием встроенного накопителя. Место можно будет расширить установкой карты памяти с высоким объемом. Работает плавно, крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.
Поддерживает бесконтактные платежи с выбором платежных систем. Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 2.4 ГГц, корректно работала навигация, позволяя использовать его в качестве инструмента в сервисах доставки или такси. Данная модель поддерживает технологию FreeLink с объединением двух смартфонов на расстоянии для получения и отправки текстовых и голосовых сообщений.
Основная камера с разрешением 50 Мп. В приложении доступен набор творческих режимов съемки, включая те что используют ИИ-технологии. Качество съемки хорошее, резкость высокая. В дневное время цвета не искажает, фокусировка работает цепко. Технология FlashSnap с алгоритом, определяющим лучший кадр при съемке в движении.
В ночное время детализация меньше. Встречаются смазанные кадры. Общая оценка по камере – твердая четверка. Закрывает потребности съемки и может использоваться для видеосвязи.
Фронтальная камера 8 Мп. На ней есть дополнительные режимы с созданием портретов и моментального изменения внешнего вида.