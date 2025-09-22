Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона

Среди главных особенностей смартфона Tecno Spark 40 – мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, экран с частотой обновления 120 Гц, 50 Мп основная камера, стереодинамики DTS Sound, бесконтактные платежи и выполненный в корпусе с защитой от влаги и пыли по стандарту IP64. Относится к недорогому ценовому сегменту.

Tecno Spark 40 обзор и тесты

Комплектация

Поставляется в аккуратно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает чехол в цвет корпуса, скрепку для лотка, зарядное устройство мощностью 45 Вт, кабель USB.

Tecno Spark 40 комплектация

Внешний вид

Несколько вариантов цветового исполнения: чернильный черный, титановый серый и небесный синий. Интересно смотрится за счет текстуры и градиента, «играет» в зависимости от направления лучей света. Толщина 7.67 мм.

Tecno Spark 40 внешний вид

В верхней части крышки блок камеры, островок занимает всю ширину корпуса, подобный дизайн в этом году будет встречаться все чаще с учетом прошедшей презентации Apple, хотя данная модель вышла до нее. Аккуратно и практично.

Tecno Spark 40 внешний вид

В основании разъем USB-C, спаренный аудиоразъем. Оснащен смартфон двойным динамиком с поддержкой технологии DTS Sound.

Tecno Spark 40 внешний вид

Слева выдвижной лоток. На нем два отдельных места под установку nanoSIM и одно для карты памяти формата microSD. Есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Tecno Spark 40 внешний вид

Справа кнопка включения и раздельные регуляторы громкости. Кнопки плоские, хорошо определяются слепым методом. Сканер отпечатка интегрирован в кнопку включения. Срабатывает точно.

Tecno Spark 40 внешний вид

Лицевая сторона защищена стеклом, боковые его части немного закруглены. Камера в компактном островке по центру. В целом Tecno Spark 40 выглядит как еще недавно смартфоны высокого ценового сегмента, при этом его корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64.

Tecno Spark 40 внешний вид

В комплекте также идет хорошего качества чехол, плотно прилегающий к корпусу. Выводные решетки динамика и разъема не перекрывает.

Tecno Spark 40 внешний вид

С лицевой стороны оставляет бортик по периметру, который будет дополнительно предотвращать появление царапин на экране. Также с завода на поверхность экрана нанесена защитная транспортировочная пленка.

Tecno Spark 40 внешний вид

Экран

На борту экран с диагональю 6.7 дюймов. Разрешение 1600х720 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Это матрица IPS с равномерной подсветкой по всей площади. Качество экрана хорошее, изображение читаемо под разными углами наклона. Цвета передает без искажения.

Tecno Spark 40 экран

Платформа

В качестве платформы выбран уже известный MediaTek Helio G91 с восемью ядрами, работающими на частоте 2 ГГц. Она создавалась под недорогие устройства, ключевые рабочие сценарии закрывает с запасом, приложения запускаются без зависания и ограничений, сама операционная система работает плавно. Впервую очередь — это рабочий смартфон под веб-серфинг, мессенджеры, просмотр роликов. Игры тоже можно запускать, но будут ограничения по качеству графики.

Tecno Spark 40 тесты

8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт под хранение данных. Есть технология расширения памяти вдвое с задействованием встроенного накопителя. Место можно будет расширить установкой карты памяти с высоким объемом. Работает плавно, крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

Tecno Spark 40 тесты

Поддерживает бесконтактные платежи с выбором платежных систем. Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 2.4 ГГц, корректно работала навигация, позволяя использовать его в качестве инструмента в сервисах доставки или такси. Данная модель поддерживает технологию FreeLink с объединением двух смартфонов на расстоянии для получения и отправки текстовых и голосовых сообщений.

Аккумулятор

Tecno Spark 40 оснащен аккумулятором 5160 мАч. С учетом используемой платформы и оптимизациям по энергопотреблению в тесте с постоянно работающим экраном получили внушительные 18 часов. В обычной практике это два дня без подзарядки. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, адаптер уже идет в комплекте.

Tecno Spark 40 тест аккумулятора

Камера

Tecno Spark 40 камера

Основная камера с разрешением 50 Мп. В приложении доступен набор творческих режимов съемки, включая те что используют ИИ-технологии. Качество съемки хорошее, резкость высокая. В дневное время цвета не искажает, фокусировка работает цепко. Технология FlashSnap с алгоритом, определяющим лучший кадр при съемке в движении.

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

В ночное время детализация меньше. Встречаются смазанные кадры. Общая оценка по камере – твердая четверка. Закрывает потребности съемки и может использоваться для видеосвязи.

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Фронтальная камера 8 Мп. На ней есть дополнительные режимы с созданием портретов и моментального изменения внешнего вида.

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Tecno Spark 40 камера

Софт

Установлен Android c HiOS. В оболочку интегрирован умный ассистент Ella. Умеет делать резюме статей, решать задачи, редактировать фото, создавать расписание и прокладывать маршруты. Из полезного также переводит текст в реальном времени, генерирует тексты.

Tecno Spark 40 софт

Итоги

Tecno Spark 40 станет отличным выбором при поиске смартфона для школьника или родителей. Высокое качество исполнения корпуса с защитой от влаги, аккуратный внешний вид, камера с ИИ, актуальное программное обеспечение, длительное время автономной работы, IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, отдельные слоты на вторую SIM и карту памяти, качественный чехол в комплекте. Из минусов отметим отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц.
