Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона

Среди главных особенностей смартфона Tecno Spark 40 – мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, экран с частотой обновления 120 Гц, 50 Мп основная камера, стереодинамики DTS Sound, бесконтактные платежи и выполненный в корпусе с защитой от влаги и пыли по стандарту IP64. Относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляется в аккуратно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает чехол в цвет корпуса, скрепку для лотка, зарядное устройство мощностью 45 Вт, кабель USB.

Внешний вид

Несколько вариантов цветового исполнения: чернильный черный, титановый серый и небесный синий. Интересно смотрится за счет текстуры и градиента, «играет» в зависимости от направления лучей света. Толщина 7.67 мм.

В верхней части крышки блок камеры, островок занимает всю ширину корпуса, подобный дизайн в этом году будет встречаться все чаще с учетом прошедшей презентации Apple, хотя данная модель вышла до нее. Аккуратно и практично.

В основании разъем USB-C, спаренный аудиоразъем. Оснащен смартфон двойным динамиком с поддержкой технологии DTS Sound.

Слева выдвижной лоток. На нем два отдельных места под установку nanoSIM и одно для карты памяти формата microSD. Есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Справа кнопка включения и раздельные регуляторы громкости. Кнопки плоские, хорошо определяются слепым методом. Сканер отпечатка интегрирован в кнопку включения. Срабатывает точно.

Лицевая сторона защищена стеклом, боковые его части немного закруглены. Камера в компактном островке по центру. В целом Tecno Spark 40 выглядит как еще недавно смартфоны высокого ценового сегмента, при этом его корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64.

В комплекте также идет хорошего качества чехол, плотно прилегающий к корпусу. Выводные решетки динамика и разъема не перекрывает.

С лицевой стороны оставляет бортик по периметру, который будет дополнительно предотвращать появление царапин на экране. Также с завода на поверхность экрана нанесена защитная транспортировочная пленка.

Экран

На борту экран с диагональю 6.7 дюймов. Разрешение 1600х720 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Это матрица IPS с равномерной подсветкой по всей площади. Качество экрана хорошее, изображение читаемо под разными углами наклона. Цвета передает без искажения.

Платформа

В качестве платформы выбран уже известный MediaTek Helio G91 с восемью ядрами, работающими на частоте 2 ГГц. Она создавалась под недорогие устройства, ключевые рабочие сценарии закрывает с запасом, приложения запускаются без зависания и ограничений, сама операционная система работает плавно. Впервую очередь — это рабочий смартфон под веб-серфинг, мессенджеры, просмотр роликов. Игры тоже можно запускать, но будут ограничения по качеству графики.

8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт под хранение данных. Есть технология расширения памяти вдвое с задействованием встроенного накопителя. Место можно будет расширить установкой карты памяти с высоким объемом. Работает плавно, крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

Аккумулятор

Поддерживает бесконтактные платежи с выбором платежных систем. Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 2.4 ГГц, корректно работала навигация, позволяя использовать его в качестве инструмента в сервисах доставки или такси. Данная модель поддерживает технологию FreeLink с объединением двух смартфонов на расстоянии для получения и отправки текстовых и голосовых сообщений.Tecno Spark 40 оснащен аккумулятором 5160 мАч. С учетом используемой платформы и оптимизациям по энергопотреблению в тесте с постоянно работающим экраном получили внушительные 18 часов. В обычной практике это два дня без подзарядки. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, адаптер уже идет в комплекте.

Камера

Основная камера с разрешением 50 Мп. В приложении доступен набор творческих режимов съемки, включая те что используют ИИ-технологии. Качество съемки хорошее, резкость высокая. В дневное время цвета не искажает, фокусировка работает цепко. Технология FlashSnap с алгоритом, определяющим лучший кадр при съемке в движении.

В ночное время детализация меньше. Встречаются смазанные кадры. Общая оценка по камере – твердая четверка. Закрывает потребности съемки и может использоваться для видеосвязи.

Фронтальная камера 8 Мп. На ней есть дополнительные режимы с созданием портретов и моментального изменения внешнего вида.

Софт

Установлен Android c HiOS. В оболочку интегрирован умный ассистент Ella. Умеет делать резюме статей, решать задачи, редактировать фото, создавать расписание и прокладывать маршруты. Из полезного также переводит текст в реальном времени, генерирует тексты.

Итоги

Tecno Spark 40 станет отличным выбором при поиске смартфона для школьника или родителей. Высокое качество исполнения корпуса с защитой от влаги, аккуратный внешний вид, камера с ИИ, актуальное программное обеспечение, длительное время автономной работы, IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, отдельные слоты на вторую SIM и карту памяти, качественный чехол в комплекте. Из минусов отметим отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц.