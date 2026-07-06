Представлен телефон Nokia 200 4G

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 200 4G, который среди прочего получила фронтальную VGA-камеру для видеозвонков в приложении Xpress Chat. Новинку также оснастили 2,4-дюймовым экраном с разрешением QVGA, поддержкой платформы Cloud Phone Service для быстрого доступа различной информации, выделенной кнопкой для голосового ИИ-помощника, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, автономностью до 13 дней в режиме ожидания, портом USB Type-C, поддержкой мобильных сетей 2G, 3G и 4G, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, слотами для двух Nano-SIM-карт, 3,5-мм аудиогнездом, FM-радио, слотом для карты памяти microSD, чёрной, синей и жёлтой расцветками, а также корпусом с размерами 126,07:50,5:13,95 мм и массой 92,3 грамма.