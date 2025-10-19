Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе

Защищённые смартфоны редко способны похвастаться симпатичным дизайном. Чаще всего это толстый, тяжёлый и прорезиненный кирпич, которому нипочём ни удары, ни вода. Honor решили сломать представления о классе подобных устройств, представив модель Honor X9d. Новинка отличается стойкостью к повреждениям, аккумулятором на 8300 мА·ч и при этом симпатичным дизайном. Изучили подробнее, какой он на практике.

Комплектация

Хотя это устройство среднего класса — на момент выхода материала оно стоит около 30–33 тысяч рублей, — комплектация получилась богатой, прямо скажем, флагманской. Телефон поставляется в симпатичной белой коробке с изображением устройства. Внутри всё на уровне: телефон, скрепка для извлечения SIM-лотка, документация, кабель USB-A—USB-C длиной около метра, зарядное устройство SuperCharge на 66 Вт и чехол. Защитный кейс простенький: мягкий, тонкий и непрозрачный, но тактильно приятный, хотя быстро покрывается следами от пальцев.

Внешний вид

Как уже отметили выше, преимущественно защищенные смартфоны — прорезиненные устройства и это объясняется сертификацией по MIL-STD-810 — военный стандарт защиты. Но в бытовой жизни такая защита не оправдана: если целенаправленно не бить кирпичи или орехи, то проверить на прочность такое устройство не получится. Honor же сделали ход конем: X9d сочетает и стиль, и защиту.

Корпус сочетает прочный пластиковый каркас с технологией Ultra-Bounce Anti-Drop, усиленное защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 спереди и пластиковый задник с имитацией кожи. Вкупе это дает защиту от воды и пыли по IP68 и 69K — выдерживает мойку под давлением и погружение в воду, а также смартфон способен пережить падение с высоты 2,5 метра на твёрдую поверхность — заявляет производитель. Так что по итогу здесь баланс между защитой от внешних повреждений и симпатичным внешним видом, хотя кому-то золотистый пластик может не понравиться — дело вкуса.

Несмотря на «броню», Honor X9d довольно тонкий и лёгкий «тяжеловес»: 161,9 × 76,1 × 7,8 мм при весе 193 грамма. При таких габаритах дотянуться пальцем от одного края до другого сложно, но в руке смартфон лежит удобно и не выскальзывает.

Органы управления и разъёмы расположены привычно: кнопки громкости и питания справа, снизу — USB-C и слот для двух nano-SIM, динамик и микрофон, сверху — дополнительный микрофон. То есть всё как у всех. Клавиши установлены на оптимальной высоте, так что большой палец правой руки ложится идеально.

Что касается звука — здесь стерео, но качество среднее: громкость высокая, однако диапазон частот ограничен, а низкие выражены слабо. Для музыки лучше использовать внешнюю акустику.

Дисплей

Honor часто делает ставку на качество экранов, и X9d не стал исключением. Смартфон получил 6,79-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Теперь по порядку, что это всё значит.6,79 дюймов — комфортная диагональ, особенно с учетом довольно узких рамок, а потому получается хорошее «погружение». С учетом такой площади, Full HD+ дает высокую плотность пикселей на уровне 427 ppi, так что текст на экране выглядит плотно, а не так, будто его печатали на струйном принтере 2007 года выпуска. И дополняет это всё 120 Гц — картинка выглядит плавной, что особенно комфортно, если вы много сёрфите в интернете.

Из дополнительных плюсов выделим хорошее антибликовое покрытие, так что даже под прямыми солнечным лучами дисплей сохраняет хорошую читаемость. Впрочем, на это влияет и высокая заявленная яркость — 6000 нит. Разумеется это маркетинг и на практике на всей площади дисплея значения минимум в три раза ниже (судя по замерам профильных изданий). Плохо ли это? Нет. 1800 нит более чем достаточно для использования ясным солнечным днём..Так что картинка получается сочной и яркой, а температура экрана близка к эталонным дневным 6500К (по замерам профильных СМИ). Но если изображение покажется недостаточно насыщенным, можно включить «Яркий» цветовой профиль. И важно: если вы чувствительны к ШИМ, то переживать не стоит, здесь он 3840 Гц, а значит на низкой яркости экран не мерцает.

Железо

Honor X9d построен на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 — одном из самых свежих решений среднего класса, выполненном по 4-нм техпроцессу. Это энергоэффективный, но достаточно производительный чип с одним производительным ядром Kryo Prime с частотой до 2,3 ГГц, тремя Kryo Gold — 2,2 МГц и четырьмя Kryo Silver — 1,8 МГц.

Чип — не лидер по производительность, да и ориентирован он не на рекорды, а на стабильную и предсказуемую работу под нагрузкой. В AnTuTu (v10) смартфон набирает около 1 миллиона баллов, а в GeekBench 6 — 1 тысячу и 3 тысяси (одноядерный и многоядерный режимы соответственно). Да, по цифрам это не уровень более топового Snapdragon 7 Gen 3, но в повседневных сценариях разница ощущается минимально: интерфейс работает плавно, приложения открываются быстро, а переход между ними происходит без задержек. Поэтому в повседневной эксплуатации Honor X9d показывает себя уверенно.

В играх результаты тоже более чем предсказуемые: PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile идут на высоких настройках при стабильных 60 FPS, более требовательный Genshin Impact комфортно работает на среднем пресете графики. Нагрев есть, но он не дискомфортный, да и в обыденности смартфон чаще холодный, чем теплый.

Камера

Что же касается системы, то это уже проверенная временем MagicOS 9.0 на базе Android 15. Работает она шустро, анимации красивые, Google Сервисы доступны из коробки, а также есть фишки по типу редактор текста с AI, фирменного Honor Notes с транскрибацией голоса в текст и другое.Смартфон оснащен двумя основными модулями камер — на 108 Мп с апертурой оптики f/1.8 и оптической стабилизацией и второй сенсор широкоугольный на 5 Мп с диафрагмой f/2.2.По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп — используется технология объединения нескольких пикселей в один для повышения светочувствительности. Благодаря этому кадры получаются ярче и менее шумными, особенно в условиях недостаточного освещения. Однако такая обработка немного «сглаживает» мелкие детали, а алгоритмы часто чрезмерно повышают резкость, создавая лёгкий эффект цифровой «перешарпленности». Тем не менее детализация остаётся высокой, особенно в центре кадра: хорошо читаются мелкие надписи, текстуры тканей и поверхности зданий.Днем цветопередача в целом нейтральная, без излишней насыщенности. В автоматическом режиме Honor X9d предпочитает естественные тона, словно специально избегает «вырвиглазных» фильтров. Это придаёт фото реалистичность, но иногда делает их визуально тусклыми — особенно на фоне конкурентов, которые усиливают контраст и сочность. Баланс белого обычно выставлен точно, хотя в сложных сценах (например, с тенью и прямым солнцем) камера может чуть увести оттенок в тёплую сторону. HDR срабатывает корректно, вытягивая пересвеченные участки, но не всегда равномерно по кадру.

Батарея

Видео — до 4K 30 FPS или Full HD 60 FPS. Детализация приличная, но цветопередача неидеальна. Фронталка на 16 Мп (f/2.45) делает натуральные снимки.И гвоздь программы — аккумулятор на 8300 мАч, который живет минимум два дня, а чаще два с половиной. Если раньше мы радовались тому, что в смартфоне АКБ больше 5000 «махов», то теперь значение в 6000 мАч у других китайских устройств выглядит по меньшей мере скромно. Больше всего удивляет, что несмотря на такую ёмкость толщина смартфона всего 7,8 мм, что сопоставимо смартфонам флагманского уровня.При умеренной эксплуатации без перманентного скроллинга соцсетей, общения с друзьями или просмотре видео, смартфон живет почти что три дня. Если не выпускать из рук — около двух дней, хотя на деле всё зависит и от нагрузки и от яркости освещения. Но стоит учитывать не рекорную скорость зарядки — 2 часа при 66 Вт. Да долго, но и аккумулятор здесь немаленький.

Итоги

У Honor получился действительно удачный и надежный смартфон для повседневного использования. Он впечатляет ярким и качественным экраном, хорошей производительностью и стильным дизайном, который сочетается с высокой прочностью — устройство выдерживает падения с высоты до 2,5 метра и мойку под высоким давлением. Особенно радует отличная автономность, учитывая компактный корпус. Да, звук мог бы быть лучше, но для большинства пользователей это не станет критичным минусом. В целом — это крепкий, продуманный и современный аппарат, который заслуживает внимания, даже несмотря на немного более высокую цену в сравнении с конкурентами (30–33 тысячи рублей).