Смартфон OPPO Reno 15A оценили в 400 долларов

Компания OPPO выпустила на дебютный японский рынок смартфон Reno 15A, который базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 1400 нит и защитным стеклом AGC Dragontrail STAR D+, подэкранным дактилоскопическим сенсором, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16, модулем NFC, слотом для карты памяти microSD и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69. Цена базовой версии составила эквивалент 400 долларов.