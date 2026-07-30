Samsung Galaxy S26 FE получит 45-Вт зарядку

В базе данных регулятора UL Demko обнаружились сведения о субфлагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 FE, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, как и в прошлом поколении. Ранее аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, который в свою очередь подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2500, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 2104 и 7148 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. По данным инсайдеров, Galaxy S26 FE оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 4900 мАч и 128 ГБ флеш-памяти в базовой конфигурации. Презентация смартфона ожидается в сентябре.