В сеть слили характеристики Redmi 17 5G

Смартфон Redmi 17 5G был замечен сразу в двух сертификационных базах данных, одна из которых подтвердила название модели, а другая раскрыла ряд ключевых характеристик. Redmi 17 5G с номером модели 26062RN92G получил сертификацию малайзийского регулятора SIRIM — документы подтверждают коммерческое название устройства и его модельный номер, а также указывают на подготовку смартфона к выходу на глобальный рынок. Интересно, что Xiaomi решила отказаться от брендинга Redmi 16 — вместо этого компания, судя по всему, перейдёт напрямую от линейки Redmi 15 к серии Redmi 17. Дополнительные подробности появились благодаря сертификации тайваньского регулятора NCC. Согласно опубликованным данным, Redmi 17 5G будет доступен в четырёх конфигурациях памяти — 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 4/256 ГБ и 8/256 ГБ.

В документации также упоминаются аккумулятор с номером модели BM7H и комплектное зарядное устройство MDY-17-EN. Сопоставление этих данных с ранее опубликованной сертификацией показывает, что смартфон может получить аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Комплектный адаптер питания, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Если информация подтвердится, это станет заметным улучшением по сравнению с Redmi 15 5G, который оснащался батареей на 7000 мАч и поддерживал зарядку мощностью 33 Вт. При этом информация о стоимости данного смартфона пока что отсутствует, но производитель явно планирует провести полноценный анонс в самое ближайшее время.
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