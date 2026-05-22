BOE выпустит экраны для Galaxy S27

Появился новый отчёт из Кореи, согласно которому китайская компания BOE активно пытается войти в цепочку поставок Samsung в качестве второго поставщика дисплеев для серии Galaxy S27. По информации местных СМИ, подразделение Samsung Mobile eXperience уже запросило у BOE информацию по разработке OLED-панелей для Galaxy S27 и более месяца тестирует образцы. По данным неназванных источников в индустрии, компания BOE находится на стадии, когда способна соответствовать требованиям для OLED-дисплеев серии Galaxy S27, и серьёзных технических препятствий для этого нет. Особенно примечательно, что BOE якобы предложила свои OLED-панели примерно на 5 долларов дешевле за единицу по сравнению с панелями Samsung Display.

С точки зрения затрат для Samsung MX это может выглядеть выгодно, однако есть и обратная сторона — переход на BOE способен повлиять на экосистему OLED в Samsung, включая прибыль подразделения дисплеев и связанных поставщиков компонентов. Для контекста, Samsung уже использует сторонних производителей для экранов некоторых моделей, например Galaxy A57, где применяются панели от TCL CSOT, однако линейка Galaxy S традиционно никогда не использовала дисплеи от внешних поставщиков. Но на фоне подорожания чипов памяти крупные компании стараются снизить стоимость производства и компонентов. Экономия в 5 долларов не даст колоссального эффекта, но это хоть какое-то снижение расходов для производителя. Но ждём официальной информации.
