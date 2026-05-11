Red Magic 11S Pro показали на пресс-рендерах

Компания Red Magic опубликовала изображения игрового смартфона Red Magic 11S Pro, который будет представлен уже 18 мая. Отметим наличие полупрозрачной тыльной панели, через которую можно увидеть систему охлаждения (вентилятор и жидкостная система охлаждения), основной камеры с тремя модулями, а также расцветок Silver Wing и Dark Night.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят разогнанной версией топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, фирменным игровым чипом Red Core R4 и обновлённым игровым движком Red Magic CUBE Engine 3.0 для стабильной поддержки разрешения 2K с кадровой частотой 144 Гц.