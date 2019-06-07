Apple готовит страшный iPhone 2019

На просторах интернета довольно давно появились фотографии смартфонов и рендеров, которые, вроде как, относятся к iPhone 2019. Но, это все просто слухи или выдумки фанатов, ведь до официальной презентации с уверенностью говорить о каких-либо возможностях смартфона или внешнем виде просто странно. Тем не менее, на просторах интернета уже сейчас можно найти массу полезной информации и даже фото чехла для iPhone 2019, который уже отправился в производство в качестве лекала, то есть заготовки для будущих чехлов. Инсайдеры говорят, что крупные производители чехлов уже получили данную заготовку и активно делают по ней свои продукты, что говорит об уверенности производителей в качестве и надежности данного инсайда. Что скажете?