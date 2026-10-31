iPhone Air 2 получит увеличенный аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробности о смартфоне iPhone Air 2, официальный релиз которого ожидается весной следующего года вместе с базовым iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e. Да, американский производитель не смутили слабые продажи оригинала, и он готовит вторую попытку. По данным источника, iPhone Air 2 оснастят тонким корпусом, 6,55-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц, батареей увеличенной ёмкости, сдвоенной основной камерой с 48-Мп главным модулем и сверхширокоугольным, а также топовой однокристальной системой Apple A20 Pro. То есть, Apple намерена исправить главные недочета оригинальной модели.

Напомним, что iPhone Air имеет в своем оснащении корпус толщиной 5,6 мм, раму из титана с полированной отделкой и защитным покрытием Ceramic Shield 2 спереди и сзади, 6,5-дюймовый OLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит, частотой обновления до 120 Гц и антибликовым покрытием, одинарную тыльную камеру на базе 48-Мп сенсора оптического размера 1/1,56 дюйма, 18-Мп фронтальную камеру, процессор Apple A19 Pro и аккумулятор ёмкостью 3150 мАч.
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