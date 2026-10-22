HONOR представила геймерский смартфон Win 2

Компания HONOR представила в Китае серию смартфонов Win 2 — в неё вошли модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2. Самой интересной новинкой, пожалуй, можно назвать именно HONOR Win RT 2 — смартфон получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Также смартфон оснащён дополнительными процессорами для обработки изображения на дисплее и улучшения связи. Одной из особенностей устройства стала встроенная система активного охлаждения с вентилятором, расположенным в блоке тыльной камер. По данным HONOR, под высокой нагрузкой она способна снижать температуру устройства на 6 °C, при этом программное обеспечение позволяет выбирать один из четырёх уровней скорости вращения вентилятора.

Дополнительно смартфон оборудован 6,89-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью 10000 нит. Также стоит обратить внимание на аккумулятор ёмкостью 12070 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт. HONOR Win Turbo 2 получил такой же дисплей и аккумулятор, однако вместо флагманского процессора используется менее производительный Snapdragon 8s Gen 4. Кроме того, эта модель лишилась активной системы охлаждения. Но при этом оба смартфона оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и защищены от воды и пыли по стандарту IP69K. Среди других фишек — поддержка сетей 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и GPS.
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