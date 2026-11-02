Пауэрбанк Baseus Enerfill FC41 с АКБ на 25000 мАч оценен в $80

Компания Baseus пополнила ассортимент мобильных аккумуляторов обновлённой версией модели Enerfill FC41, ёмкость которой подняли с 20000 до 25000 мАч.

Новинка также характеризуется максимальной выходной мощностью 145 Вт, двумя встроенными кабелями USB-C (один заряжает с мощностью 140 Вт, а другой – 100 Вт, разъемом USB-C мощностью 100 Вт, портом USB-A на 22,5 Вт, экраном для отображения уровня заряда батареи и подключенных устройств, поддержкой протоколов быстрой зарядки, технологией распределения мощности Baseus BPS 2.0, мощностью входной зарядки до 65 Вт, а также соответствием требованиям для перевозки аккумуляторов в самолётах. Цена пауэрбанка на Amazon составляет 80 долларов.