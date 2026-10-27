Vivo X500 Pro Max уже продают с глобальной доставкой

Флагманский камерофон Vivo X500 Pro Max уже можно заказать с международной доставкой по цене от 1700 долларов. Отправка заказов запланирована на 3 ноября. При этом в России открытые продажи стартуют 1 ноябре по цене от 107 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 2-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9600 Pro с тактовой частотой до 4,55 ГГц и графическим ускорителем Mali-G2-Ultra-NX, 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, контрастностью до 8000000:1 и кадровой частотой от 1 до 144 Гц, 12 или 16 ГБ четырехканальной ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 40-Вт беспроводной и обратной зарядок, основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (оптика ZEISS APO Super Telephoto с диафрагмой f/2.67 и 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой спутниковой связи BeiDou, стереодинамиками и 3D-ультразвуковым дактилоскопом, а также корпусом толщиной 7,95 мм и 8,12 мм в зависимости от версии.
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