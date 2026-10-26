Смартфон REDMI K100 показали в новой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K100, официальная презентация которого запланирована на 27 октября. На этот раз грядущую новинку демонстрируют в расцветке Snow Rock White. Отметим мелкую текстуру в стиле рисовой бумаги на тыльной панели.

Что касается технических параметров, китайский производитель подтвердил наличие фирменной прошивки HyperOS 4, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, игрового графического чипа D2, 6,83-дюймового дисплея с кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, батареи ёмкостью 10000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядок, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика Light Hunter 800, защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвукового дактилоскопического сенсора.

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