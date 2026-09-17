Дисплей для iPhone Duo стоит 250 долларов

По данным инсайдера Instant Digital, Apple подписала с Samsung эксклюзивный трёхлетний контракт на поставку передовых складных панелей для первого складного флагмана гиганта из Купертино. Такая эксклюзивность обходится Apple недёшево — сообщается, что компания платит 250 долларов за каждую складную панель для iPhone Duo. Другие источники утверждают, что внешняя панель стоит ещё 80 долларов, а процессор A20 Pro — 280 долларов. Суть в том, что Apple использовала новейшие OLED-панели Samsung M16 как для внешнего, так и для внутреннего экрана iPhone Duo. M16 представляет собой нативную 10-битную панель, в которой синий флуоресцентный OLED-материал заменён на синий фосфоресцентный. Это позволяет заметно повысить энергоэффективность дисплея.

Внутренний экран iPhone Duo имеет гораздо более сложную конструкцию. Сама OLED-панель расположена между двумя слоями сверхтонкого стекла Ultra-Thin Glass. Между слоями используются специальные вязкоэластичные клеевые материалы, благодаря которым они могут скользить относительно друг друга подобно страницам книги. В верхней части дисплея используется специальный полимерный слой с нанотекстурой, которого непосредственно касается пользователь. Его жёсткость примерно на 40% выше, чем у материалов, обычно применяемых в других складных смартфонах. Поверх нанотекстурированного слоя также нанесено покрытие для защиты от царапин. Всё это должно сделать дисплей более выносливым.