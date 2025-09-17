Apple готовит ультрадоступный MacBook Air

Сегмент доступных ноутбуков компания Apple долгое время игнорировала, но постепенно компания начинает закрепляться и в этой нише благодаря стабилизации цен. Например, сейчас на Amazon можно купить базовый 13-дюймовый MacBook Air с процессором M4, 16 гигабайтами объединённой памяти и накопителем на 256 гигабайт всего за 799 долларов — это действительно отличное предложение по соотношению цены и возможностей. Но, по слухам, Apple работает над ещё более дешёвым MacBook, массовое производство которого должно стартовать в этом квартале. Но самое интересное — аналитики утверждают, что компания уже планирует преемника этой модели на 2027 год, и он может получить функцию, которой ещё никогда не было у Mac.

По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, первым Mac с сенсорным экраном станет MacBook Pro, запуск производства которого ожидается в 2026 году. Ранее Apple избегала добавления сенсорного управления в Mac, опасаясь, что это снизит продажи iPad. Однако Куо считает, что компания изменила взгляд на ситуацию, изучив опыт пользователей iPad. В некоторых сценариях сенсорный экран в ноутбуке может повысить продуктивность и улучшить общее впечатление от устройства. Тем не менее важно помнить, что macOS изначально проектировалась под управление клавиатурой, мышью и трекпадом. Если Apple решится на сенсорный ввод, возможно, нас ждут серьёзные изменения в интерфейсе macOS, хотя пока что говорить об этом слишком рано, конечно.