Apple готовит ультрадоступный MacBook Air

По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, первым Mac с сенсорным экраном станет MacBook Pro, запуск производства которого ожидается в 2026 году. Ранее Apple избегала добавления сенсорного управления в Mac, опасаясь, что это снизит продажи iPad. Однако Куо считает, что компания изменила взгляд на ситуацию, изучив опыт пользователей iPad. В некоторых сценариях сенсорный экран в ноутбуке может повысить продуктивность и улучшить общее впечатление от устройства. Тем не менее важно помнить, что macOS изначально проектировалась под управление клавиатурой, мышью и трекпадом. Если Apple решится на сенсорный ввод, возможно, нас ждут серьёзные изменения в интерфейсе macOS, хотя пока что говорить об этом слишком рано, конечно.