Apple готовит увеличенный iPad Pro

Последнее время на просторах интернета появилось очень много информации о новых планшетах iPad от компании Apple, но некоторые из слитых данных выглядят достаточно спорно. Например, в сети появилась информация о том, что компания Apple планирует выпустить планшет с диагональю больше, чем было ранее. Стоит напомнить, что ранее самой большой диагональю дисплея в линейке планшетов у компании Apple был планшет на 12,9 дюймов, но теперь сетевые источники сообщают о желании производителя выпустить модель диагональю 16 дюймов. Пока что это выглядит достаточно маловероятно, но на самом деле есть все предпосылки к тому, чтобы этот планшет действительно вышел в продажу. Всё дело в том, что производитель последнее время активно увеличивает диагональ своих устройств.

Например, у производителя на протяжении многих лет не было действительно больших планшетов, так как Apple всегда ограничивалась стандартными 9,7 дюйма, плюс был вариант на 8 дюймов, который был более компактным, легким и удобным. Потом производитель вдруг решил, что стоит увеличить диагональ до больших параметров, чтобы пользователям было комфортнее смотреть фильмы, сериалы или играть в игры. А теперь, когда операционная система на ноутбуках практически сравнима с операционной системой на планшетах, возможность увеличить диагональ позволит Apple продавать планшеты в качестве условной замены ноутбукам. И в этом сценарии планшет с диагональю 16 дюймов, например, выглядит очень даже привлекательно.
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