Apple готовит к выпуску MacBook Pro 16

Согласно MacGeneration, файл в MacOS Catalina beta 10.15.1 содержит ссылку на 16,1-дюймовый MacBook Pro 16, по которым можно понять что идут разработки этого устройства. Существуют даже несколько изображений.

Изображения MacBook Pro 16 показывают что он схож с MacBook Pro 15. MacBook Pro 16 с 16-дюймовым экраном обеспечит самый большой экран в линейке, так как Apple прекратила выпуск 17-дюймовой модели еще в 2012 году.

Что касается характеристик, они не известны, но по слухам следует, что устройство будет включать в себя процессор Intel Coffee Lake. Производство 15,4-дюймовых MacBook Pro завершится 19 ноября.