Apple хочет выпустить доступный MacBook Air

В сети гуляет информация о том, что компания Apple планирует выпустить в свет ноутбук MacBook Air, который будет с более современной начинкой, но его стоимость будет заметно ниже. Остается только надеяться, что новость правдивая, ведь нам слабо верится, что это возможно. Если ноутбук за тысячу долларов взять и обновить до более современного железа, то он станет дороже, это же логично. А если гаджет будет стоит 1300 баксов, или около того, то это стоимость Pro-версии в минимальной комплектации. Сильно сомневаюсь, что яблочная компания решит создавать ноутбук, который будет конкурировать с продуктом этой же компании. Узнать точную информацию можно будет уже этой весной, до анонса осталось совсем мало времени. С другой стороны, стоит понимать, что производитель нас иногда круто удивляет, все может быть.