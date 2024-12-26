Apple хочет выпустить полностью безрамочный iPhone

Полностью безрамочный смартфон остается мечтой, несмотря на то, что размеры рамок вокруг экранов за последние годы заметно уменьшились. А сегодня появилась информация о том, что Apple уже несколько лет работает совместно с Samsung Display и LG Display над созданием безрамочного экрана для iPhone, и хотя этот проект пока далек от массового производства, удивляет сам факт того, что производитель действительно работает в этом направлении и тратит ресурсы на то, что многим кажется невероятным. Изначально Apple планировала выпустить iPhone с незаметными рамками в 2025 или 2026 году. Однако, как утверждает инсайдер из Кореи, даже выпуск такого смартфона в 2026 году сейчас кажется маловероятным. Причина проста — необходимые технологии пока что не достигли нужного уровня развития, так что запускать подобные устройства в релиз просто невозможно.

При этом компания Apple стремится сохранить плоский экран, но с угловым переходом на боковые грани, при этом компания хочет избежать сильного искривления экрана, чтобы не допустить искажения изображения на краях. Подобная концепция уже набирает популярность у китайских производителей смартфонов, которые выпускают множество устройств в аналогичном дизайне — и весьма успешно. Соответственно, у Apple, судя по всему, есть чёткое видение того, каким должен быть безрамочный iPhone, однако реализовать эту идею в рамках массового производства пока невозможно. Стоит ждать интересных новинок году в 2027.
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