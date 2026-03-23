Apple хотела купить ПО для улучшения камера на iPhone

По словам одного из основателей компании Lux Optics, который также стоит за приложением Halide, компания Apple была близка к её покупке, чтобы улучшить стандартное приложение камеры на iPhone. Помимо Halide, Lux Optics также разрабатывает приложения Kino, Spectre и Orion. Сделка в итоге сорвалась в сентябре прошлого года, хотя, как утверждается, стороны подошли к ней очень близко. Apple рассчитывала использовать наработки Lux Optics для серьёзного апгрейда пользовательского опыта в своём встроенном приложении камеры. На фоне последних слухов это выглядит вполне логично.

Ранее появлялась информация, что iPhone 18 Pro может получить переменную диафрагму уже этой осенью, а значит, компании понадобилось бы более продвинутое программное обеспечение, чтобы раскрыть потенциал обновлённого железа. В итоге основатели Lux Optics решили отказаться от сделки, посчитав, что дальнейшее развитие Halide может повысить стоимость компании, и переговоры были прекращены. При этом ситуация остаётся показательной — даже несостоявшаяся покупка говорит о том, что Apple нацелена на заметное улучшение камер в новых iPhone. А для пользователей это означает, что Halide по-прежнему доступно на iPhone и iPad и остаётся одним из самых продвинутых решений для съёмки. С другой стороны, то, что компания в итоге решила не покупать столь мощное и уже готовое к работе решение указывает на то, что тратить большие деньги на покупку производитель всё же не спешит.