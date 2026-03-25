Samsung представила Galaxy A57 и Galaxy A37

Внутренние изменения не такие значительные — увеличена система охлаждения и обновлён процессор с Exynos 1580 до более нового 1680. Это даёт прирост производительности и небольшие улучшения в обработке фото, но в остальном характеристики остались почти прежними. Оба смартфона оснащены аккумуляторами на 5000 мАч и поддерживают зарядку мощностью 45 Вт, что даже быстрее, чем у флагманской серии S26, хотя за это приходится платить отсутствием беспроводной зарядки. И, что довольно важно, устройства будут получать обновления Android и патчи безопасности в течение 6 лет. Также обе модели из коробки поддерживают обновлённые ИИ-функции, включая выбор между ассистентами Bixby и Gemini, улучшенный поиск Circle to Search и ИИ-транскрибацию в диктофоне и голосовой почте. Это весьма достойно.