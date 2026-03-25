Samsung представила Galaxy A57 и Galaxy A37

Сегодня компания Samsung представила два новых смартфона среднего класса — Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37. Обе модели получили защиту от воды уровня IP68 и улучшенные ИИ-функции, но ключевые апгрейды достались старшей версии, но оба устройства подорожали на 50 долларов по сравнению с прошлогодними аналогами. При этом компания сохранила корпус со стеклом Gorilla Glass Victus+ и металлическую рамку. В итоге смартфон Galaxy A57 ощущается тонким и аккуратным, хотя до уровня флагманов всё же не дотягивает. Дополнительно Samsung улучшила защиту от воды — с IP67 у предыдущего поколения до IP68 — и уменьшила рамки вокруг экрана, что делает внешний вид более премиальным.

Внутренние изменения не такие значительные — увеличена система охлаждения и обновлён процессор с Exynos 1580 до более нового 1680. Это даёт прирост производительности и небольшие улучшения в обработке фото, но в остальном характеристики остались почти прежними. Оба смартфона оснащены аккумуляторами на 5000 мАч и поддерживают зарядку мощностью 45 Вт, что даже быстрее, чем у флагманской серии S26, хотя за это приходится платить отсутствием беспроводной зарядки. И, что довольно важно, устройства будут получать обновления Android и патчи безопасности в течение 6 лет. Также обе модели из коробки поддерживают обновлённые ИИ-функции, включая выбор между ассистентами Bixby и Gemini, улучшенный поиск Circle to Search и ИИ-транскрибацию в диктофоне и голосовой почте. Это весьма достойно.