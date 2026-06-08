Объявлена дата выхода OnePlus Turbo 6X

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфонов Turbo 6X и OnePlus Turbo 6X Pro состоится 10 июня. Производитель подтвердил наличие в старшей модели AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, тыльной камеры с 50-Мп главным модулем и оптической стабилизацией, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 SUPER, конфигураций на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 80-Вт проводной и обратной проводной зарядок, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. OnePlus Turbo 6X будет отличаться LCD-экраном, аккумулятором на 7000 мАч и процессором MediaTek Dimensity 7360 SUPER.

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