Смартфон HMD Vibe 2 5G оценили в 90 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 2 5G, которая базируется на 6-нанометровом процессоре Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, до 6 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленной операционной системой Android 16 с гарантированными обновлениями в течение двух лет. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 90 долларов.