Представлен смартфон OnePlus Nord CE6 с АКБ на 8000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Nord CE6, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 810.

Новинка также получила 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и частотой ШИМ-регулировки 3840 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, селфи-камеру на 32 Мп, двойную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H, подэкранный дактилоскоп и предустановленную ОС Android 16. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 320 и 350 долларов соответственно.