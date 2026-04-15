Samsung повышает цены на свои смартфоны

Компания Samsung повышает цены на ряд устройств, включая Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 FE и Galaxy S25 Edge. Базовые версии остались по прежней цене, однако модели с увеличенным объёмом памяти подорожали на 80 долларов. Версия Galaxy Z Flip 7 с 512 ГБ теперь стоит 1300 долларов вместо 1220 долларов, а Galaxy S25 FE с 256 ГБ подорожал до 750 долларов против прежних 710 долларов. А смартфон Galaxy S25 Edge с 512 ГБ также вырос в цене до 1300 долларов, хотя ранее продавался за 1220 долларов. Неделей ранее Samsung уже подняла цены на Galaxy Z Fold 7 — вариант с 1 ТБ теперь стоит 2499 долларов вместо 2419 долларов, а версия на 512 ГБ — 2199 долларов вместо 2119 долларов. Повышение цен затронуло не только смартфоны, но и планшеты — рост наблюдается по всей линейке, независимо от объёма памяти.

Причиной таких изменений стала глобальная нехватка памяти, из-за которой дорожают модули оперативной памяти и NAND-флеш, используемая в SSD. Кроме того, Samsung недавно увеличила цены на ноутбуки Galaxy Book 6 Pro и Book 6 Ultra, а Microsoft присоединилась к тренду, подняв стоимость Surface Pro и Surface Laptop. Вероятно, в ближайшем будущем цены будут повышать ещё — аналитики считают, что у крупных брендов иссякли запасы памяти, которые были закуплены по старой цене, и теперь они будут планомерно повышать цену на свою продукцию, так как в противном случае у них сильно упадёт маржинальность бизнеса. И для покупателей это, безусловно, очень плохие новости — смартфоны и так дорогие.
