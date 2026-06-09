iPhone 18 получит 12 ГБ оперативной памяти

Стандартный iPhone 17 оснащён лишь 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для работы части ИИ-функций, однако некоторые возможности, включая новые «выразительные голоса» Siri и расширенные функции диктовки текста, на этой модели недоступны. Соответственно, известный китайский инсайдер сообщил, что после знакомства с iOS 27 он ожидает появления 12 ГБ оперативной памяти даже в базовом iPhone 18. Если информация подтвердится, владельцы стандартной модели смогут использовать весь набор возможностей нового поколения Apple Intelligence без необходимости переплачивать за Pro-версии. Увеличение объёма памяти также положительно скажется на многозадачности и общей плавности работы системы, но это сделает гаджеты более дорогими. Вероятно, цену повысят на 50 долларов.