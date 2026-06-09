iPhone 18 получит 12 ГБ оперативной памяти

После презентации WWDC 2026 внимание многих пользователей привлекла новая локальная ИИ-модель Apple, которая способна работать только на устройствах с 12 ГБ оперативной памяти. На этом фоне появился слух, согласно которому базовый iPhone 18 может оказаться значительно привлекательнее iPhone 17 благодаря одному важному аппаратному улучшению. Как выяснилось после анонса iOS 27, большинство новых функций Apple Intelligence способны работать на iPhone с 8 ГБ оперативной памяти. Однако для доступа ко всем возможностям платформы потребуется устройство более высокого класса — с 12 ГБ ОЗУ. Сейчас такими моделями считаются iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Стандартный iPhone 17 оснащён лишь 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для работы части ИИ-функций, однако некоторые возможности, включая новые «выразительные голоса» Siri и расширенные функции диктовки текста, на этой модели недоступны. Соответственно, известный китайский инсайдер сообщил, что после знакомства с iOS 27 он ожидает появления 12 ГБ оперативной памяти даже в базовом iPhone 18. Если информация подтвердится, владельцы стандартной модели смогут использовать весь набор возможностей нового поколения Apple Intelligence без необходимости переплачивать за Pro-версии. Увеличение объёма памяти также положительно скажется на многозадачности и общей плавности работы системы, но это сделает гаджеты более дорогими. Вероятно, цену повысят на 50 долларов.
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