Apple хотела выпустить стилус для iPhone 14

Сетевые источники сообщают, что смартфоны iPhone 14 должны были получить поддержку стилуса. Более того, Apple собиралась объявить об этом на презентации новинок, но передумала в самый последний момент. Якобы было даже произведено миллион стилусов. Устройство было чем-то вроде упрощенной версии Apple Pencil, а его цена должна была составить 49 долларов.

Напомним, что недавно авторитетная лаборатория DxOMark высоко оценила основную камеру базовой модели iPhone 14. Она заняла в общем рейтинге 16 место, выступив на уровне Google Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+. Специалисты высоко оценили детализацию, скорость автофокусировки и стабилизацию при съемке видео, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме фотосъемки. Напомним, что iPhone 14 оснащается сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем.
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