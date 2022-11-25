Apple хотела выпустить стилус для iPhone 14

Напомним, что недавно авторитетная лаборатория DxOMark высоко оценила основную камеру базовой модели iPhone 14. Она заняла в общем рейтинге 16 место, выступив на уровне Google Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+. Специалисты высоко оценили детализацию, скорость автофокусировки и стабилизацию при съемке видео, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме фотосъемки. Напомним, что iPhone 14 оснащается сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем.