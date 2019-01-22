Apple ищет новых партнеров

Компания Apple иногда нагружает своих партнеров так сильно, что они просто не могут справиться с поставленными задачами. Например, у яблочного гиганта есть партер в лице китайской компании Foxconn, которая собирает буквально всю технику Apple. Однако, в первом квартале этого года нужно реализовать что-то настолько невообразимое, что даже Foxconn потребовалось найти своего партнера и передать ему некоторую часть задач. Проблема лишь в том, что никто толком не понимает, что же это за продуто такой, который требует от столь громадного производителя какой-то помощи со стороны других производителей. Ничего нового компания Apple вроде как не показывала в последнее время, зачем же столько мощности? Будем следить за новостями.