Apple iMac с ARM-процессором A14T засветился в сети

Китайское издание The China Times сообщает о том, что первый моноблок iMac на платформе собственной разработки Apple будет выпущен во второй половине 2021 года. Процессор будет называться Apple A14T. Платформа разрабатывается под кодовым названием Mt. Jade и помимо CPU будет включать фирменную графику Lifuka. Разумеется, производство ведется по нормам 5-нм техпроцесса TSMC. Также сообщается, что новый MacBook получит чипсет A14X. Ноутбуку прочат 12-дюймовый экран и сверхлёгкий корпус. Наконец в статье The China Times говорится и о разработке новой платформы A15, которая будет выполнена по нормам усовершенствованного 5-нм процесса TSMC. Данные чипы будут применяться в следующих смартфонах iPhone.