Apple iPad Pro 4-го поколения оснащен чипом A12Z Bionic

Apple выпустила iPad Pro четвертого поколения. iPad 4-го поколения имеет ряд дополнений и улучшений. Сохранены характеристики экрана, дизайн устройства и размеры. Ожидаемая дата выхода iPad Pro 25 марта.

iPad Pro получил новую камеру с двумя объективами. 12 Мп и 10 Мп сверхширокий сенсор. Компания Apple оснастила устройство сканером LiDAR. Light Detection and Ranging и используется для определения расстояния до объектов. Дополнительные функции: Wi-Fi 6 и хранилище объемом 128 Гб.

Планшет будет укомплектован чипом A12Z Bionic. Графический процессор предлагает улучшенную производительность в приложениях и играх. С iOS 13 Apple добавила элементарную поддержку курсоров, был добавлен планшет-трекпад.