Apple iPhone 16 получит 60-Гц экран

Авторитетный информатор Revegnus поделился подробностями о смартфонах iPhone 16 и 16 Plus, официальный релиз которых состоится только следующей осенью. Утверждается, что новинки оснастят 6,12- и 6,69-дюймовыми LTPS-экранами с частотой обновления 60 Гц. То есть, никаких 90 Гц, о которых сообщалось ранее, в новинках не ожидается. Что до iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, то им приписывают наличие 6,27- и 6,86-дюймовых экранов.

Напомним, что актуальный iPhone 15 оснащается вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовым экраном с яркостью 2000 кд/кв.м, защитой от влаги, корпусом из переработанного алюминия, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1,6) и 12 Мп (телефото), фирменным процессором Apple A16, новой системой шумоподавления, поддержкой SMS через спутниковую связь и интерфейсом USB-C.