Apple iPhone 16 получит 60-Гц экран

Авторитетный информатор Revegnus поделился подробностями о смартфонах iPhone 16 и 16 Plus, официальный релиз которых состоится только следующей осенью. Утверждается, что новинки оснастят 6,12- и 6,69-дюймовыми LTPS-экранами с частотой обновления 60 Гц. То есть, никаких 90 Гц, о которых сообщалось ранее, в новинках не ожидается. Что до iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, то им приписывают наличие 6,27- и 6,86-дюймовых экранов.

Напомним, что актуальный iPhone 15 оснащается вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовым экраном с яркостью 2000 кд/кв.м, защитой от влаги, корпусом из переработанного алюминия, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1,6) и 12 Мп (телефото), фирменным процессором Apple A16, новой системой шумоподавления, поддержкой SMS через спутниковую связь и интерфейсом USB-C.
Nubia Z60 Ultra получит огромную камеру? Фото…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографией, на которой изображены два прототипа ф…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор …
В течение месяца мы проводили активную эксплуатацию смартфона vivo V29, построенного на платформе Qualcom…
OnLeaks раскрыл дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra …
Авторитетный информатор OnLeaks опубликовал качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S2…
Фотосравнение Huawei Mate 60 RS Ultimate Design и iPhone 15 …
Профильный ресурс Mydrivers опубликовал фото и видеосравнение новых флагманских смартфонов Huawei Mate 60…
Apple вынудят сделать iOS более открытой…
Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple в ближайшее время будет вынуждена из…
Meizu 21 получит не самый ёмкий аккумулятор …
В базе данных китайского регулятора обнаружились подробности о флагманских смартфонах Meizu 21 и Meizu 21…
iPhone SE 4 получит базу от iPhone 14 …
Профильное издание MacRumors раскрыло подробности об iPhone SE четвёртого поколения, выход которого ожида…
Samsung Galaxy A25 5G будет стоить 300 евро …
Профильное издание Appuals поделилось новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A25 5G, выход котор…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor