Apple iPhone SE2 не выйдет в 2018 году

На прошедшей недавно WWDC 2018 компания Apple так и представила ожидаемый многими iPhone SE2, что подогрело разговоры о возможном выходе устройства в этом году. По словам источника, второе поколение компактного смартфона точно не выйдет в 2018 году. Якобы это подтвердил производитель чехлов и аксессуаров Olixar. Полностью ли отменена разработка устройства или всего лишь заморожена, не уточняется. Напомним, что «утекшие фото» демонстрировали смартфон, который внешне почти не отличался от первого поколения iPhone SE. Возможно, Apple решила приберечь полностью безрамочный компакт на следующий год вместо того, чтобы выпускать устройство с устаревшим дизайном.