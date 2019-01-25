Apple iPhone XR уже подешевел

Некоторое время на просторах интернета появилась новость о том, что некоторые крупные интернет-магазины понижают стоимость Apple iPhone XR. Тогда эта новость казалась странной, ведь смартфон только-только поступил в продажу и почему ему вообще становится дешевле. Устройство показали в октябре, а значит прошло около четырех месяцев. Тем не менее, в японских магазинах цена на Apple iPhone XR упала на 100 долларов. Это значит, что либо новинку не покупают, либо компания Apple планирует вскоре показать что-то новое, либо еще что-то. Гадать в данной ситуации нет смысла, все равно не угадаем. Зато теперь есть смысл подождать, пока новая цена появится и у нас, чтобы можно было оценить продукт и купить его заметно дешевле, тысяч на шесть.