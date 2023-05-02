Apple интегрирует в iPad Pro мощный процессор M3 Pro

Согласно свежей информации инсайдеров, компания Apple планирует добавить в свою линейку iPad Pro ещё одну модель с огромным дисплеем диагональю 14,1 дюйма, что фактически превращает планшет в ноутбук, ведь это на самом деле размер экрана MacBook Pro. Более того, в сети существует слух о том, что увеличение диагонали приведёт и к значительному повышению производительности ноутбука, и большая версия, возможно, будет оснащена процессором M3 Pro, который может иметь больше ядер как для процессора, так и для графической подсистемы, чем базовый M3. Данное умозаключение основано на том, что большие планшеты позволяют использовать более производительные системы охлаждения для лучшего теплоотвода, а значит, компания может позволить себе выпускать модели планшетов с более производительными процессорами на борту, потому что они не будут перегреваться в тонком корпусе планшета.

Кроме того, это означает, что надёжность охлаждения во многом будет зависеть от большого радиатора. Безусловно, здесь также предпочтительны паровые камеры из-за их охлаждающих возможностей и того факта, что они приоритетны для более тонких продуктов, хотя, с другой стороны, такой кулер добавит некоторый объём к корпусу iPad Pro, он будет необходим, учитывая, что в нём, предположительно, будет самый мощный процессор компании Apple. Ранее сообщалось, что обычный M3 будет иметь 8-ядерный центральный процессор, как M1 и M2, поэтому, естественно, M3 Pro будет иметь больше ядер и тепловыделение у него будет выше.
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