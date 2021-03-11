Apple инвестирует 1,2 миллиарда долларов в научный центр в Германии

Apple недавно объявила, что планирует увеличить инвестиции в Германии. Компания стремится увеличить свои корпоративные расходы в регионе и инвестирует 1,2 миллиарда долларов США в свой центр проектирования кремния, расположенный в стране. Согласно отчету TechCrunch, гигант из Купертино объявил о создании нового завода в Мюнхене. Этот проект будет называться European Silicon Design Center, который будет уделять основное внимание 5G, а также изучать будущие технологии, связанные с беспроводной связью. Компания также добавила, что Мюнхен также является ее крупнейшим инженерным центром в Европе, где в настоящее время работают более 1500 инженеров. Примечательно, что Apple даже собрала особую команду, которая будет работать над микросхемами управления питанием.