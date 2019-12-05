Apple испытывает проблемы с MacBook Pro

Пользователям, кто испытывает случайные отключения при использовании 13-дюймового MacBook Pro 2019 года Apple рекомендует зарядить батарею ноутбука где-то ниже 90%, затем подключить адаптер питания, закрыть все приложения и закрыть крышку ноутбука, чтобы перевести систему в спящий режим.

Затем Apple рекомендует оставить ноутбук заряженным в этом состоянии не менее восьми часов, а после этого убедитесь, что на MacBook Pro установлено последнее обновление macOS. Если проблема не исчезнет, ​​нужно будет напрямую связаться со службой поддержки Apple.