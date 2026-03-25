Apple крупно обновит Siri и выпустить отдельное приложение

Apple, по данным инсайдеров, готовит перезапуск своей ИИ-платформы Apple Intelligence, который представят на конференции WWDC 2026 уже 8 июня. По информации издания Bloomberg, компания покажет обновлённую версию Siri, которая трансформирует голосового ассистента в полноценного системного ИИ-агента с глубокой интеграцией во все приложения. Новая Siri станет гораздо лучше управлять функциями iOS и macOS, а также выполнять задачи пользователя, используя персональные данные из почты, сообщений и заметок. Она научится делать более точные сводки новостей из Apple News и давать более развёрнутые ответы на основе данных из интернета — с краткими пересказами, структурированными блоками и изображениями. Всё это нужно, чтобы конкурировать с такими решениями, как Perplexity и Google Gemini.

Доступ к Siri останется привычным — через голос или кнопку питания на iPhone, но Apple также тестирует отдельное приложение для ассистента. В нём появится полноценный чат-интерфейс, похожий на Apple Messages, где можно будет просматривать историю диалогов, искать старые запросы, начинать новые беседы, переключаться между голосовым и текстовым режимами, а также загружать документы и изображения для анализа. Компания экспериментирует и с новым дизайном — Siri могут встроить в верхнюю часть экрана iPhone через Dynamic Island с подсказкой «Search or Ask». Но пока что всё это больше похоже на эксперименты, чем на реально готовый к релизу продукт на базе ИИ.
Xiaomi 17T получит тройную камеру Leica…
Авторитетный информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах серии Xiaomi 17T, официальный р…
OPPO K14x 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 165 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью K14x 5G, которая основана на 6-нанометро…
Poco представила смартфон X8 Pro…
Сегодня компания Poco официально представила смартфон X8 Pro, который получил экран диагональю 6,59 дюйма…
Samsung Galaxy S26 Ultra полностью рассекречен …
Профильное издание AndroidHeadlines поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристи…
iPhone 18 Pro показали на рендерах …
Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд, опубликовал видео с предполагаемым дизайном грядущ…
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет работать на частоте 5,0 Г…
Современные мобильные процессоры уже довольно успешно охлаждаются за счет использования испарительных кам…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Infinix Note 60 Ultra показали на рендерах…
Профильное издание 91mobiles опубликовало изображения смартфона Infinix Note 60 Ultra, который еще не был…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
