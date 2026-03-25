Apple крупно обновит Siri и выпустить отдельное приложение

Apple, по данным инсайдеров, готовит перезапуск своей ИИ-платформы Apple Intelligence, который представят на конференции WWDC 2026 уже 8 июня. По информации издания Bloomberg, компания покажет обновлённую версию Siri, которая трансформирует голосового ассистента в полноценного системного ИИ-агента с глубокой интеграцией во все приложения. Новая Siri станет гораздо лучше управлять функциями iOS и macOS, а также выполнять задачи пользователя, используя персональные данные из почты, сообщений и заметок. Она научится делать более точные сводки новостей из Apple News и давать более развёрнутые ответы на основе данных из интернета — с краткими пересказами, структурированными блоками и изображениями. Всё это нужно, чтобы конкурировать с такими решениями, как Perplexity и Google Gemini.

Доступ к Siri останется привычным — через голос или кнопку питания на iPhone, но Apple также тестирует отдельное приложение для ассистента. В нём появится полноценный чат-интерфейс, похожий на Apple Messages, где можно будет просматривать историю диалогов, искать старые запросы, начинать новые беседы, переключаться между голосовым и текстовым режимами, а также загружать документы и изображения для анализа. Компания экспериментирует и с новым дизайном — Siri могут встроить в верхнюю часть экрана iPhone через Dynamic Island с подсказкой «Search or Ask». Но пока что всё это больше похоже на эксперименты, чем на реально готовый к релизу продукт на базе ИИ.