Официально: OPPO Reno 16 Pro получит АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO рассекретила некоторые технические параметры смартфонов Reno 16 и Reno 16 Pro, официальный релиз которых состоится в Китае уже 25 мая. Итак, базовую модель оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), интеллектуальной LED-вспышкой, 6,32-дюймовым OLED-экраном, производительной 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8550, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 6700 мАч. Pro-версия будет отличаться 6,78-дюймовым дисплеем, 3-нанометровым процессором Dimensity 9500s, батареей на 7000 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.