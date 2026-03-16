Смартфон OnePlus Nord 6 выпустят в апреле

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что компания OnePlus представит в следующем месяце смартфон Nord 6. По данным источника, новинка унаследует характеристики устройства от выпущенного ранее в Китае OnePlus Turbo 6.

Последний оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графикой Adreno 825, батареей ёмкостью 9000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 165 Гц и разрешением 2772:1272 точки, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, 16-Мп фронтальной камерой и корпусом толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов.