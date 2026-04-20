Складной смартфон HUAWEI Pura X Max оценили в 1610 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов широкоформатной моделью Pura X Max с горизонтальным механизмом раскрытия. Новинка характеризуется 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, предустановленной ОС HarmonyOS 6.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP58/IP59. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1610 долларов.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor