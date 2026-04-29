Lenovo Legion Y70 получит продвинутое охлаждение

Компания Lenovo продолжает раскрывать подробности об игровом смартфоне Legion Y70, официальный релиз которого состоится 19 мая. Производитель подтвердил наличие системы охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм², жидким металлом с теплопередачей до 12 Вт и 10-Вт теплопроводящим гелем, однокристальной системы из серии Qualcomm Snapdragon 8 series, технологии AI Gaming Signal Boost для повышения эффективности Wi-Fi.

Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 8000 мАч с ресурсом в 1200 полных циклов зарядки-разрядки и сохранением 80% первоначальной ёмкости, дисплея с разрешением 2K-экран, тыльной панели из матового стекла с текстурой и корпусе с рамкой из авиационного алюминиевого сплава и удобной эргономикой.
Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку…
Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с про…
POCO X8 Pro оценили в 45 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России diHouse объявил о начале продаж смартфона POCO X8 Pro Ma…
Vivo V70 FE оценили в 385 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью V70 FE, которая основана на 4-нано…
Смартфон Ai+ Nova 2 оценили в 100 долларов …
Компания Ai+ объявила о выпуске бюджетного смартфона Nova 2, который базируется на 6-нанометровой однокри…
Samsung выпустила уникальное в своём роде приложение…
Сегодня компания Samsung выпустила новое бесплатное приложение под названием Hearapy, которое уже доступн…
Samsung Galaxy Z Fold8 показали на рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображение складного смартфона Samsung Galaxy Z…
В iOS 26.4 появилась проверка возраста…
Компания Apple начала требовать от пользователей в Великобритании подтверждение возраста с выходом iOS 26…
HONOR вывела на российский рынок смартфон 600 Lite с батарее…
9 апреля в России начались продажи нового смартфона HONOR 600 Lite. Устройство поступило в розничные сети…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
