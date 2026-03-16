iPhone 18e получит экран на 120 Гц

Причиной возможного перехода на LTPO OLED может стать то, что Apple параллельно изучает более продвинутую технологию LTPO+ для премиальных моделей — LTPO+ считается улучшенной версией LTPO. Однако если Apple не сможет внедрить такие дисплеи во всей линейке, это может повлиять и на поддержку ProMotion в iPhone 19e. В конечном итоге компании необходимо сохранять различия между самым доступным смартфоном и более дорогими моделями. Если разницы не будет, то зачем пользователю приобретать дорогостоящий флагман — он может просто отдать деньги за недорогую версию, получив шикарный дисплей, производительный чип и экосистему Apple. Но, конечно, пока что это лишь предположение инсайдеров — финальное решение за руководством бренда.