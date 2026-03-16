iPhone 18e получит экран на 120 Гц

Известный аналитик Минг-Чин Куо сообщил, что Apple уже планирует выпуск iPhone 18e, и, по слухам, компания из Купертино даже окончательно утвердила план по этой модели. Согласно последнему отчёту, Apple собирается установить экран LTPO OLED в следующее поколение своего более доступного смартфона, что может в корне изменить положение дел на рынке. Эта технология фактически стала стандартом в 2025 году, когда даже iPhone 17 получил такой дисплей. Он позволяет динамически менять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, что помогает экономить заряд аккумулятора. Если iPhone 18e действительно получит LTPO OLED, то сможет обеспечить более длительное время работы по сравнению с панелями LTPS OLED с фиксированной частотой 60 Гц.

Причиной возможного перехода на LTPO OLED может стать то, что Apple параллельно изучает более продвинутую технологию LTPO+ для премиальных моделей — LTPO+ считается улучшенной версией LTPO. Однако если Apple не сможет внедрить такие дисплеи во всей линейке, это может повлиять и на поддержку ProMotion в iPhone 19e. В конечном итоге компании необходимо сохранять различия между самым доступным смартфоном и более дорогими моделями. Если разницы не будет, то зачем пользователю приобретать дорогостоящий флагман — он может просто отдать деньги за недорогую версию, получив шикарный дисплей, производительный чип и экосистему Apple. Но, конечно, пока что это лишь предположение инсайдеров — финальное решение за руководством бренда.