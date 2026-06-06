Представлен смартфон Vivo V70 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V70 Lite 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинку также оснастили корпусом толщиной 7,59 мм, 6,77-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, стереодинамиками, подэкранным оптическим дактилоскопом, модулем NFC, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена смартфона на дебютном рынке ОАЭ составляет эквивалент 300 долларов за базовую конфигурацию.