Представлен смартфон Vivo V70 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V70 Lite 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинку также оснастили корпусом толщиной 7,59 мм, 6,77-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, стереодинамиками, подэкранным оптическим дактилоскопом, модулем NFC, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена смартфона на дебютном рынке ОАЭ составляет эквивалент 300 долларов за базовую конфигурацию.

Oppo выпустила Bubble для селфи-съёмки…
Сегодня компания Oppo представила новый аксессуар для смартфонов, который упрощает съёмку селфи на основн…
Samsung Galaxy A27 показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung G…
Realme Narzo 100 Lite будет стоить 110 долларов …
В сети появились подробности о бюджетном смартфоне Realme Narzo 100 Lite, который будет представлен в Инд…
Компактный флагман OnePlus 15T показали на фото …
Компания OnePlus опубликовала очередное изображения компактного флагманского смартфона OnePlus 15T, котор…
Huawei представила флагманский смартфон nova 16 Ultra…
Сегодня компания Huawei официально представила в Китае новую линейку nova 16 — старшим представителем лин…
Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ…
Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие …
Смартфон HONOR WIN Turbo показали в трех расцветках …
Компания HONOR опубликовала новые изображения смартфона WIN Turbo, официальная презентация которого запла…
OnePlus Nord 6 стартовал в России с вкусной ценой…
В России стартуют продажи нового смартфона от OnePlus – модели Nord 6. Как заявляет компания, устройство …
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor