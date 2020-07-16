Apple может положить плетеный кабель Lightning в комплекте с iPhone 12

В сети появилась новая информация о том, что Apple iPhone 12 будет комплектоваться плетеным зарядным кабелем Lightning-USB-C.

Плетеные кабели обычно более долговечны, чем стандартные резиновые кабели. У плетеных кабелей Apple могут быть и другие элементы, которые делают его еще более привлекательным. Длина провода составляет 1,05 метра, а мощность пропускаемого тока позволяет зарядить iPhone 11 Pro Max до 50% всего за 30 минут.

Плетеный кабель может быть единственным аксессуаром, который положат в комплект Apple iPhone 12. Ряд аналитиков утверждают, что смартфоны будут поставляться без наушников и зарядного адаптера. Также, сама коробка должна стать тоньше. Вместе с тем, Apple начнет продавать отдельно более мощный адаптер питания 20 Вт.