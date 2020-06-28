Apple может выпустить iPhone 12 по цене в 550 долларов

Аналитик компании Wedbush Даниэль Айвс поделился весьма любопытными прогнозами относительно грядущих смартфонов iPhone 12 от компании Apple. По его словам, купертиновцы выпустят в этом году шесть новых смартфонов: две 4G-модели и четыре iPhone с поддержкой 5G. При этом, самый доступный iPhone 12 будет стоить 550 долларов, а iPhone 12 Max LTE – 649 долларов.

Что до 5G-моделей, то они получат новую фирменную платформу A14 Bionic, OLED-дисплеи, двойную камеру в случае с iPhone 12/iPhone 12 Max, а также тройную камеру и экран с частотой обновления 120 Гц в более дорогих моделях.
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