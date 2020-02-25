Apple может выпустить первый Mac на процессоре ARM в 2021 году

В настоящее время Apple разрабатывает собственную серию процессоров для своей линейки ноутбуков Macbook на основе архитектуры Arm Instruction Set. Разработав некоторые из самых мощных мобильных процессоров, которые входят в серию устройств iPhone, Apple готовится перейти к еще более мощной линейке устройств, представив собственные процессоры для MacBook.

По словам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который является известным инсайдером в индустрии Apple. Наиболее интересная часть его прогноза состоит в том, что Apple выпустит первую волну MacBook на новых ARM-процессорах в первой половине 2021 года.

Первые чипы для этих новых компьютеров Mac будут производиться по 5 нм процессу, возможно, уже в TSMC, поскольку у Apple долгая история производства своих чипов на литейных заводах TSMC. Тем временем можно ожидать, что Apple предоставит разработчикам инструменты для перевода их программного обеспечения x86-64 на новый Arm ISA.